En la parte alta del distrito de Pueblo Nuevo se realizó la intervención de dos sujetos y la incautación de un arma de fuego, además de tres cartuchos de dinamita. Los efectivos habían sido alertados sobre acciones delictivas que venían ocurriendo en el sector y en el patrullaje ubicaron a los individuos, quienes fueron puestos a disposición de la Sección de Investigación Criminal de la comisaría local.

Con pistola y municiones

El equipo policial para combatir la delincuencia en todas sus modalidades acudió a la zona, que está alejada de la ciudad. En medio de la oscuridad por inmediaciones de un predio encontró a dos personas de sexo masculino en actitud sospechosa. Ninguno de ellos pudo justificar fehacientemente su presencia en el lugar, siendo identificados como A. Mendiguete y H. Ascona, ambos de 30 años de edad.

Los policías comenzaron a realizar la búsqueda de objetos de interés criminal, logrando la incautación de un arma de fuego (pistola) abastecida con nueve municiones en la cacerina, y un casquillo percutido. Continuando con la diligencia fueron hallados tres cartuchos de dinamita, color rojo, con mecha blanca de aproximadamente 30 centímetros, además de un chaleco antibalas.

Según información policial los intervenidos serían integrantes de la banda denominada “los terribles de pampa de ñoco”. Estos fueron conducidos a la comisaría de Pueblo Nuevo para continuar con las investigaciones por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública en la modalidad de fabricación, comercialización, uso o porte de armas de fuego y también por fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos y residuos peligrosos.

Las investigaciones en contra de los sujetos son realizadas por la policía y el representante del Ministerio Público, a fin de determinar la procedencia del arma incautada en el operativo, así como de los explosivos de alto poder. Asimismo, durante el proceso de control de identidad se evidenció, mediante el sistema de denuncias, que ambos cuentan con antecedentes policiales, en el caso de Mendiguete por delito contra el patrimonio.

EL DATO: Los intervenidos permanecen en el calabozo de la comisaria de Pueblo Nuevo mientras son investigados por el hallazgo del arma de fuego y los explosivos que están adheridos a su respectiva mecha.

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