Dos sujetos que serían integrantes de la banda denominada “Los raqueteros de San Agustín” fueron atrapados por la policía después de una intensa persecución por el centro poblado El Tigre, en Chincha Alta. Ambos fueron detectados luego de que un ciudadano de nacionalidad extranjera solicitó ayuda al ser amenazado con arma de fuego para que entregue la llave de contacto de su motocicleta.

Grave delito

De acuerdo con la información policial, la víctima fue interceptada por delincuentes que estaban a bordo de un mototaxi de color rojo. Los bandidos atemorizaron al hombre con la intención de robar el vehículo menor que conducía: una motolineal. El agraviado al no encontrar apoyo dejó que los desconocidos tomen la llave para encender la unidad, que se presume era el objetivo de los facinerosos.

No obstante, estos no consiguieron apoderarse del motorizado y al presentarse el personal policial de la comisaría de Chincha Alta, el extranjero detalla lo que había sucedido. Con apoyo de la central de monitoreo del gobierno local, se localizó la ruta de escape de los presuntos autores del hecho. Los efectivos comenzaron con la persecución que acabó después de varias cuadras en el sector de El Tigre.

Los intervenidos fueron identificados como José Manuel Flores (20) (a) “zorro” y Cristhian Josué Alejos (18) (a) “muca”, quienes son sindicados de haber participado en el asalto. Según información oficial se encontró una llave de contacto que sería de la unidad menor que conducía el extranjero. Ambos fueron trasladados a la delegación chinchana para continuar con las diligencias correspondientes.

Los sujetos estarían involucrados en la comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado. La policía investiga si los intervenidos cuentan con antecedentes por otros delitos y además si han tenido participación en algún hecho ilícito cometido en la provincia. Los presuntos integrantes de “Los raqueteros de San Agustín” permanecen privados de su libertad mientras la fiscalía y policía siguen con las investigaciones.

Cabe señalar que, personal policial hace unos días en el distrito de Pueblo Nuevo ubicó una cochera utilizada para esconder vehículos robados. La banda detrás estos hechos solicitaba dinero a sus víctimas a cambio de devolver las unidades.

