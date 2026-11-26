En un operativo contra el tráfico ilícito de drogas, efectivos de la División de Orden Público y Seguridad (DIVOPUS) Chincha, a través de la Comisaría PNP Chincha Alta, intervinieron a dos personas que serían integrantes de la presunta banda criminal denominada “Los Berracos del Sur”, en la provincia de Chincha.

Golpe policial

Según información policial, la intervención se produjo en las inmediaciones de la carretera Panamericana Sur, luego de que los agentes detectaran un vehículo sospechoso de categoría M1.

Durante el procedimiento fueron detenidos P.M.V.B. de 43 años, conocido con el alias de “Pinocho”, y L.E.A.T. (31), alias “Lágrima”, quienes estarían presuntamente vinculados al delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas.

En el registro del vehículo y de las pertenencias de los intervenidos, los efectivos policiales encontraron un total de 82 envoltorios de pasta básica de cocaína (PBC), los cuales estaban distribuidos entre el automóvil, prendas de vestir y un morral.

Tras el hallazgo, los dos intervenidos, la presunta droga decomisada y el vehículo fueron trasladados a la Comisaría PNP Chincha Alta, donde se vienen realizando las diligencias correspondientes con conocimiento de las autoridades competentes.

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