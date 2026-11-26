El diputado de Renovación Popular, Javier Cipriani, anunció la presentación de dos proyectos de ley que plantean eliminar el financiamiento público a los partidos políticos y que el voto sea voluntario en Perú.

Tras cuestionar los recursos que reciben las organizaciones políticas durante los procesos electorales, Javier Cipriani consideró que los partidos políticos deberían buscar sus propias fuentes de financiamiento.

“Yo creo que hay que eliminarlo (financiamiento público)”, dijo el diputado al plantear que la Contraloría, el Poder Judicial y la prensa deberán mantener una vigilancia estricta sobre los recursos de las agrupaciones políticas.

En tanto, el segundo proyecto que impulsa es la modificación del carácter obligatorio del sufragio para que los ciudadanos puedan decidir libremente si participan o no en los comicios generales, municipales y cualquier otro proceso de elección de autoridades públicas.

El diputado de Renovación Popular dijo que el voto voluntario es una práctica extendida en diversos países.

Cipriani se mostró a favor de la reelección presidencial y de autoridades, incluso presidenciales, pues periodos de cuatro o cinco años serían insuficientes para concretar cambios en el país. En el caso de un gobernante nacional, dijo que debería ser reelegido hasta en dos oportunidades.

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