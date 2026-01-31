En la av. Óscar R. Benavides intersección con el Jr. Ica, en el distrito de Pueblo Nuevo, fueron detenidos dos hombres e igual número de mujeres sindicados de cobrar “cupos” a los conductores de los vehículos que buscaban ingresar a la zona de feria. Entre las especies incautadas figuran los tickets, sello con el símbolo del gato, una munición de arma de fuego celulares, un bate de beisbol, además del dinero recaudado.

Banda delictiva

La tarde del jueves en la Plaza de Armas de Pueblo Nuevo hubo presentación de artistas con motivo de su aniversario. En esas circunstancias es que los sospechosos habrían tomado posesión de los alrededores solicitando a los conductores dinero para ingresar y estacionar sus vehículos en un espacio de uso público. De acuerdo con la información policial los choferes que no querían pagar eran intimidados por los presuntos integrantes de “Los cobradores del sur”.

Los efectivos al percatarse de esta situación detuvieron a Walter Aburto (37), Carlos Morán (18), Danitza Advíncula (25) y Danitza Ramos (35), quienes fueron conducidos al Departamento de Unidades Especializadas por ser investigados por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión y por delito contra la seguridad pública uso o porte de arma de fuego y/o municiones. Los sospechosos serán puestos a disposición del Depincri.

