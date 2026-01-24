“Te vas a morir maldito”, así amenaza un sujeto de nacionalidad extranjera en su mensaje enviado al número personal del periodista Luis Amoretti. La pesadilla comenzó el miércoles último contra él y al día siguiente hacia un segundo hombre de prensa, a través de llamadas, mensajes por aplicativo y audios. El hampón exige el pago de 100 soles cada semana para no atentar contra estas personas, sus reporteros y su familia.

Amenazas y extorsión

Amoretti refiere que en la primera llamada le ofrecieron material relacionado con la detención del alcalde de Sunampe Jesús Rojas Valerio. Él indica que no aceptó pagar por información y desde entonces el tono de la conversación pasó de amical a agresivo. El facineroso envió dos audios, en el primero señala ser integrante de la organización criminal “Los hijos de Dios” y exige al periodista que corresponda en un plazo de dos horas.

El extorsionador continúo que de no hallar respuesta matará a Amoretti, a sus reporteros y familia. Además, solicita al periodista un pago semanal de 100 soles, los cuales debe de abonarlos desde ayer. El agraviado recurrió a la División Policial de Chincha para advertir lo que venía sucediendo y no es el único hombre de prensa que esta bajo amenaza de los facinerosos que serían de nacionalidad venezolana.

Hay un segundo agraviado, quien mantiene su identidad en reserva. A él también lo contactaron por celular, reprochando por una información publicada. El contenido del audio recibido es similar al que fue enviado a Amoretti y por el código postal se identificó que la comunicación proviene de Colombia. En este caso también hay una exigencia de dinero semanal para no atentar contra su equipo de trabajo.

Las extorsiones contra los hombres de prensa fueron hechas con intervalo de un día y se han mantenido durante el jueves y ayer viernes por llamadas y mensajes de distintos números, pero siempre con el tenor amenazante. Las evidencias han quedado en los teléfonos de los agraviados, quienes han dado cuenta a las autoridades, en búsqueda de conseguir tranquilidad para continuar con su labor.

EL DATO: La Asociación Nacional de Periodistas del Perú emitió un pronunciamiento en el que exige a las autoridades la adopción inmediata de medidas de protección. Además de la identificación y sanción a los responsables de las amenazas de muerte.

