El sábado último el distrito de San Pedro de Huacarpana soportó lluvia intensa que dejó daños en varios sectores. Una de las zonas más críticas es el centro poblado Bellavista, debido a la caída de huaico que afectó viviendas, sembríos y la institución educativa N°22286 “San Vicente de Paúl”, que presenta aulas inundadas.

Daños en la zona

Los moradores reportaron el deslizamiento del agua turbia que venía de la parte alta. El gran volumen a su paso golpeaba contra las paredes de las viviendas, y al seguir cerro abajo ingresó al patio y a los salones del nivel primaria y secundaria del colegio local, construidos en una superficie plana, dejando los ambientes anegados.

Las precipitaciones pluviales también dañaron las calles rústicas de Bellavista, dificultando el desplazamiento de los pobladores y vehículos. Algunos sembríos de pan llevar, igualmente, fueron afectados. El alcalde electo, Luis Ayllón, invocó a las autoridades que acudan para evaluar los daños y brinden atención inmediata a las necesidades de la población.

En este mismo centro poblado, en enero de 2022, la caída de huaico dejó atrapados al director del colegio San Vicente de Paúl, y a un personal de limpieza. Ambos estuvieron dos horas esperando que el caudal baje para salir de la institución. Cuatro años después se repite la afectación al local escolar, evidenciado falta de trabajos de prevención.

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