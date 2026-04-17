Con el propósito de promover entornos laborales más eficientes y mejorar las competencias interpersonales dentro del ámbito empresarial, la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ica desarrolló una jornada de capacitación dirigida a supervisores y mandos medios de la empresa PROLAN S.A., ubicada en la provincia de Chincha.

Desempeño laboral

La actividad se realizó el 15 de abril de 2026 y contó con la participación de 36 trabajadores, quienes recibieron formación orientada al fortalecimiento de habilidades blandas consideradas esenciales en la gestión de equipos de trabajo.

Durante la jornada se abordaron temas vinculados a la comunicación efectiva, liderazgo, trabajo en equipo y resolución de conflictos, herramientas clave para la mejora del clima organizacional y el desempeño laboral.

Desde la oficina regional se destacó que este tipo de intervenciones forman parte de una estrategia orientada a prevenir conflictos laborales y promover relaciones más armoniosas en los centros de trabajo, contribuyendo así a la productividad y sostenibilidad de las empresas en la región.

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