Los directivos, docentes, auxiliares, especialistas y personal administrativo de los centros de educación básica especial de la región Ica fueron capacitados en planificación curricular desde el mes de febrero hasta marzo. Fueron seis sesiones en la modalidad presencial y virtual en la que participaron los educadores de las provincias de Ica, Pisco, así como Chincha. Esta última fue elegida para el cierre del programa.

Por la educación

La capacitación fue posible a través de la gestión del gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado, el vicegobernador Washington Sotelo y la Dirección Regional de Educación. La maestra Jessica Gómez Londoña, estuvo a cargo de la ponencia de los temas de enfoque de competencia, evaluación formativa además de la elaboración del informe psicopedagógico, y otros orientados en fortalecer la planificación curricular en las escuelas de educación básica especial.

Los participantes en el cierre del programa abordaron los principios fundamentales que orientan la formación integral y ética de los estudiantes, entre estos enfoques se busca erradicar la exclusión, discriminación y desigualdad de oportunidades. “Felicito a los maestros que han destinado parte de su tiempo para participar de la capacitación gratuita auspiciada por la región”, manifestó Sotelo.

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