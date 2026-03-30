de los centros de educación básica especial de la región Ica fueron capacitados en planificación curricular desde el mes de febrero hasta marzo. Fueron seis sesiones en la modalidad presencial y virtual en la que participaron los educadores de las provincias de Ica, Pisco, así como Chincha.

Por la educación

La capacitación fue posible a través de la gestión del gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado, el vicegobernador Washington Sotelo y la Dirección Regional de Educación. La maestra Jessica Gómez Londoña, estuvo a cargo de la ponencia de los temas de enfoque de competencia, evaluación formativa además de la elaboración del informe psicopedagógico, y otros orientados en fortalecer la planificación curricular en las escuelas de educación básica especial.

Los participantes en el cierre del programa abordaron los principios fundamentales que orientan la formación integral y ética de los estudiantes, entre estos enfoques se busca erradicar la exclusión, discriminación y desigualdad de oportunidades. “Felicito a los maestros que han destinado parte de su tiempo para participar de la capacitación gratuita auspiciada por la región”, manifestó Sotelo.

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