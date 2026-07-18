En la calle Leopoldo Carrillo, perímetro de la institución educativa emblemática Santa Ana de Chincha, fueron captadas dos alumnas liándose a golpes. Las menores se atacaron con violencia propinándose golpes en el rostro y otras partes del cuerpo, siendo alentadas por sus compañeras y mototaxistas que pululan por el lugar.

Violencia escolar

Solo una madre de familia al ser testigo de la escena intervino para separar a las menores que persistían en seguir agrediéndose. Otras dos escolares en el mismo lugar fueron las protagonistas de un conato de pelea.

La escena fue captada en video, evidenciado el uniforme y las características de las alumnas para su identificación. Cabe indicar que esta no es la primera vez que ocurre enfrentamiento entre estudiantes en esta zona de Chincha.

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