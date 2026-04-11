Dos sujetos que buscaban un lugar donde esconderse fueron atrapados por la policía. Se trata de César Gonzáles y Alexander Quispe de 30 y 25 años, respectivamente, quienes huían en un mototaxi con una laptop, caja china y otros bienes robados de una vivienda, ubicada en la calle Alfonso Ugarte, en el distrito de Pueblo Nuevo. Los sospechosos quedaron a disposición de la comisaria Emilio Román Saravia.

Dos ´robacasas´

Los rufianes sin que ningún vecino advierta su presencia ingresaron a la vivienda de su víctima buscaron dinero en efectivo y otras especies de valor. Luego de consumar el latrocinio escaparon con dirección desconocida. El agraviado al retornar a su casa nota el daño causado por la delincuencia y presenta la denuncia en la delegación de Pueblo Nuevo, obteniéndose información que los autores se desplazaban en un mototaxi de color verde.

Personal de la División Regional de Inteligencia descubrieron que los robacasas acababan de ingresar al pasaje Napa, en Grocio Prado y en acción conjunta con los efectivos de la delegación de ese distrito intervinieron a Gonzáles y Quispe. Ambos estarían inmersos en la comisión del delito contra el patrimonio al encontrarse en posesión de bienes robados. Según información policial estos cuentan con antecedentes penales por robo y hurto.

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