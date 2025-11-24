La Policía Nacional logró la captura de un sujeto involucrado en el asesinato de Humberto Bladimir Chuecas Quispe (35), conocido como “Vladimir”, quien fue acribillado en la UPIS Keiko Sofía, en el distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Chincha. El ataque, registrado a bordo de una mototaxi azul con placa 6315-6Y, dejó además tres personas heridas.

Muerte violenta

El homicidio ocurrió en medio de un presunto ajuste de cuentas por el enfrentamiento entre dos bandas dedicadas a la extorsión bajo la modalidad de cobro de cupos en la ciudad de Pisco. En el ataque también resultaron heridos Julio José Valenzuela de la Cruz (38), Junior Antonio Fuentes Marcos (25) y un menor de 17 años.

Las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona permitieron a los agentes del Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI) de Chincha identificar con claridad la mototaxi utilizada en el crimen. Con esa evidencia, los policías lograron capturar al conductor del vehículo, Carlos Alberto Castilla Yataco, conocido como “Beto”.

El detenido habría participado en el traslado del sicario o en labores de apoyo para facilitar el ataque armado.

De acuerdo con fuentes policiales, “Vladimir” tenía antecedentes por robo y extorsión, lo que refuerza la hipótesis de que el ataque estaría vinculado a disputas entre organizaciones criminales que operan en Pisco y zonas cercanas.

