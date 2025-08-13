En el marco del 89° Aniversario de la Seguridad Social del Perú, la Red Asistencial Ica, a través del Hospital II René Toche Groppo, organizó con éxito el “FestiSalud 2025”. Esta jornada de salud se llevó a cabo en la Plaza de Armas de Chincha, transformando el espacio en una verdadera “fiesta de la prevención” y reafirmando el compromiso de EsSalud con el bienestar de la comunidad.

Atenciones gratuitas

Durante el evento, se ofrecieron más de 1000 atenciones médicas gratuitas en diversas especialidades, entre las que destacaron medicina general, pediatría, enfermería, psicología, obstetricia, nutrición y odontología. Además, se realizaron talleres de pausa activa y sorteos para los asistentes, fomentando así un enfoque integral de la salud.

El Dr. Luis Saravia, director del mencionado hospital, destacó que la iniciativa buscó poner a disposición de toda la población chinchana servicios de salud con un fuerte énfasis en la prevención.

Finalmente, el Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, felicitó la exitosa realización del evento y extendió su agradecimiento a todo el personal involucrado en la jornada. Su dedicación y esfuerzo fueron clave para que el “FestiSalud 2025”, lograra su objetivo de acercar los servicios de salud a la comunidad.

VIDEO RECOMENDADO