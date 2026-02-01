La tarde de ayer a la altura del kilómetro 195 de la Panamericana Sur ocurrió un accidente de tránsito con consecuencia fatal. En esta zona, antes de llegar a la entrada de Balconcito, impactaron un auto de servicio de taxi y un tráiler. Como consecuencia de este hecho perdió la vida Francisco Felipa Loza, chofer del primer vehículo, mientras que su pasajera sufrió lesiones en varias partes del cuerpo.

Muerte violenta

Los transportistas, minutos antes de las 2 de la tarde del sábado, reportaron a la compañía de bomberos sobre la ocurrencia de un hecho vial. En el lugar el auto estaba empotrado con la pesada unidad. Los hombres de rojo rescataron al taxista, quien debido a su estado de salud fue trasladado de emergencia. Sin embargo, al llegar al nosocomio chinchano solo se confirmó que Felipa Loza, vecino de Sunampe, había perdido la vida.

En el interior del carro aún quedaba la pasajera, siendo evacuada por los agentes de la comisaría de Grocio Prado para asistencia médica por las contusiones y herida que presentaba producto del fuerte impacto. Los vehículos que participaron en el trágico hecho fueron inmovilizados para las pericias correspondientes que están a cargo de la policía para determinar responsabilidad en el suceso con consecuencia fatal.

VIDEO RECOMENDADO