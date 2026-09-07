El colegio emblemático Santa Ana de Chincha fue el escenario del primer examen de admisión realizado ayer por la sede descentralizada de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica – UNICA. Estudiantes de las provincias de Chincha, Pisco y hasta de Cañete llegaron al local para postular a una de las vacantes de las seis carreras profesionales que se desarrollarán en la I.E. Rubén Martínez Puicon.

Prueba académica

Desde las 6 de la mañana fueron llegando los jóvenes tras varias semanas de preparación, algunos en compañía de sus padres, para su postulación. El ingreso se autorizó desde las 8 am para la instalación en las aulas de los cientos de inscritos para las carreras de Ingeniería Civil, Derecho, Ingeniería de Sistemas, Contabilidad, Administración y Comercio Internacional/Negocios Internacionales.

El presidente de la Comisión Ejecutiva Central de Admisión, Félix Fuentes Quijandría, indicó que la carrera con mayor demanda -en este primer examen para la sede descentralizada- fue Ingeniería de Sistemas. Alrededor de 130 postularon para esta facultad de la San Luis Gonzaga de Ica y solo 40 tendrán la oportunidad de continuar sus estudios superiores en el periodo académico siguiente.

Entre los postulantes estuvieron alumnos que este año concluyen su educación secundaria, para ellos es la primera vez que están frente a un examen de admisión. Otros tienen mayor experiencia en este proceso, y hasta pudo advertirse la presencia de profesionales que buscan una segunda carrera aprovechando las seis alternativas de educación superior que ofrece la UNICA, para ser realizadas en Chincha.

Cabe indicar que la apertura de la sede descentralizada se concretó mediante convenio firmado entre la casa superior y las autoridades educativas de la región tras las gestiones impulsadas por el vicegobernador Washington Sotelo. Inicialmente el acuerdo fue de cinco años y con la intervención regional se acordó una adenda, para permitir el funcionamiento de la San Luis Gonzaga por 10 años en Chincha para asegurar al menos dos promociones.

EL DATO: Los ingresantes recibirán sus clases de manera presencial en las instalaciones del colegio Rubén Martínez Puicon, ubicado en el distrito de Pueblo Nuevo, durante los próximo cinco años para culminar su carrera profesional.

-6 carreras profesionales funcionarán en la sede Chincha de la San Luis Gonzaga.

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