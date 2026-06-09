La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha inició diligencias preliminares tras la intervención de cinco personas presuntamente involucradas en la destrucción de cédulas de sufragio durante el desarrollo de las Elecciones Presidenciales 2026.

Grave presunto delito

Los intervenidos son los miembros de mesa Franklin U.B. (56), Richard Z. P. (53) y Martín Y. C. (48), así como Julia Y. G.O. (42), responsable de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en el local electoral, y Guillermo G. C. (26), coordinador de la mesa de sufragio N° 023231.

El reporte de la incidencia estuvo a cargo del fiscal adjunto provincial Juan Francisco Quispe Sotelo, quien el domingo 7 de junio, a las 3:28 de la tarde, se constituyó al local de votación del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Chincha, ubicado en la avenida Unión N.° 500, distrito de Pueblo Nuevo, luego de recibir información proporcionada por personal policial destacado en dicha institución educativa.

Según las diligencias efectuadas, se tomó conocimiento de que en la mesa de sufragio N° 023231, ubicada en el aula 204 del referido local de votación, existirían cédulas de sufragio que presentaban marcas. Al constituirse en el lugar, efectivos policiales verificaron la existencia de cinco cédulas de votación en dichas condiciones.

De acuerdo con la información recabada preliminarmente, las referidas cédulas fueron posteriormente destruidas, siendo rotas en cuatro partes, situación que motivó la intervención de las personas antes mencionadas por encontrarse presuntamente involucradas en hechos que podrían configurar un delito contra la voluntad popular, en la modalidad de destrucción de cédulas de sufragio.

El caso fue comunicado a la fiscal adjunta provincial Paola García García, fiscal de turno de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha, quien dispuso la realización de las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos, la recopilación de los elementos de convicción y la determinación de las responsabilidades que correspondan conforme a ley.

Cabe señalar que en el mencionado instituto se instaló nueve mesas de votación donde debieron acudir 2 mil 634 electores hábiles.

Comunicado de la ONPE

En tanto, la ONPE informó que, ante incidencias con las cédulas de votación, se salvaguardó en todo momento el derecho al sufragio de los ciudadanos.

“Ante las incidencias registradas con las cédulas en algunas mesas de sufragio, durante la Segunda Elección Presidencial, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recordó que el accionar en estos casos ha sido salvaguardar, sobre todas las cosas, el derecho al sufragio de los electores. Por este motivo, en todos los casos, el organismo electoral utilizó cédulas de reserva que se proporcionan a cada local de votación, lo que permitió que los electores sufragaran con normalidad, sin excepción”, se indicó.

En este sentido, la ONPE precisó que cuando se registra alguna incidencia con las cédulas de votación, el procedimiento establece la utilización de las cédulas de reserva que se proporciona siempre a cada local de sufragio, lo que permite reanudar la votación en el menor tiempo posible.

“Hemos aplicado la contingencia del caso”, dijo el jefe interino del organismo electoral, Bernardo Pachas Serrano, quien subrayó que, ante estos hechos, la ONPE se constituirá como parte afectada y se tomará las acciones legales correspondientes. “Como se ha visto, nosotros hemos entregado el material electoral debidamente empaquetado”, subrayó.

La cantidad de cédulas que se envían en el paquete de reserva es de 50 unidades por cada centro de acopio. De ser el caso, incluso se recurre a material de contingencia que se encuentra en los almacenes ubicados en el distrito de Lurín.

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