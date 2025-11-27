La Procuraduría del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) realizó la recuperación de un terreno ubicado en el asentamiento humano Micaela Bastidas, en el distrito de Pueblo Nuevo. El área estaba siendo ocupada por un grupo de personas, quienes accedieron a retirarse pacíficamente del lugar en donde construyeron con material rústico puestos de ventas.

Invasores desalojados

La diligencia solicitada por el Organismo contó con la participación de los agentes de la comisaría distrital y personal de serenazgo del gobierno local, que ingresaron en el sector para el cumplimiento del lanzamiento. Los hombres y mujeres que no contaban con documento para avalar la posesión del terreno de propiedad pública accedieron a salir. La entidad otorgó un breve plazo para que retiren sus pertenencias.

Según información oficial se había identificado que invasores usufructuaban con el área que no les corresponde, realizando cobros indebidos a las personas que buscaban obtener un ingreso económico comercializando productos de primera necesidad. Alrededor de 20 puestos construidos con palos y esteras venían funcionando en Micaela Bastidas, al parecer, bajo administración privada.

El terreno regresó a la posesión del Cofopri y su uso proyectado es construir un centro de abastos que permita abastecer las demandas de las amas de casas. En ese sentido, el gobierno local tendría que requerir la titularidad del área para destinar presupuesto en la implementación del mercado, que quedaría para su conducción municipal.

Cabe señalar que en este mismo asentamiento humano, otra área del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal fue posesionada por diversas familias e incluso ya estaban lotizados el espacio que cada uno iba a ocupar. La Procuraduría con el apoyo de la policía y el municipio también recuperó el espacio que tiene como finalidad ser destinado para la construcción de un establecimiento de salud.

EL DATO: En la av. 13 de octubre también en Pueblo Nuevo hay otra propiedad pública que los vecinos solicitan intervención del COFOPRI para ser recuperada. El área, colindante con el estadio Félix Castillo, fue usado como mercado de contingencia y permanece en posesión de terceros.

