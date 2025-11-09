En la provincia de Chincha al menos seis instituciones educativas podrán certificar en especialidades técnicas a sus estudiantes año a año, y al finalizar el nivel secundaria. Para fortalecer este trabajo la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Chincha durante dos días y con el apoyo de personal del ministerio de Educación (Minedu) capacitaron a 150 docentes del área de Educación para el Trabajo.

Especialidades técnicas

Los colegios John F. Kennedy, Andrés Avelino Cáceres, José Pardo y Barreda, Chinchaysuyo y Próceres de la Independencia de Chincha Alta, así como el Horacio Zevallos Gámez de Pueblo Nuevo han sido reconocidos con el Modelo de Servicio Educativo de Secundaria con Formación Técnica (MSE-SFT). En ese sentido, sus maestros fueron capacitados en el taller sobre Programación Curricular de Módulos Formativos con fines de certificación.

La actividad de fortalecimiento docente realizada por la UGEL inició con los maestros y maestras de estas escuelas que a partir de este año podrán certificar a los alumnos que terminan la educación básica y que han participado de las especialidades técnicas. Con ello, se facilitará la transición de los adolescentes hacia la educación técnico-productiva y mejorar las oportunidades de inserción laboral y de continuidad en la educación superior técnica.

VIDEO RECOMENDADO