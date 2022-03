Chincha: Comerciantes del mercado La Reja Dorada cuestionan orden de desalojo.

Los vendedores que han conformado el mercado La Reja Dorada, ubicado en la calle Nicolás de Piérola, en Chincha Alta, no están de acuerdo con la disposición judicial que ordena sean desalojados. Ellos, consideran que la aplicación de esta medida no se justifica, ya que, la tutela del terreno esta judicializado y mientras no exista una resolución definitiva no van a salir del área que tienen en posesión desde hace cinco años.

Este grupo de personas señala que pacíficamente tomaron propiedad del terreno que estaba deshabitado y se formalizaron para desarrollar el centro de abastos La Reja Dorada. Una de las comerciantes dice que cuando estaban en pleno crecimiento aparece una demanda judicial de una persona que se acredita la titularidad del predio. Esto no quedó allí y se ordenó el desalojo hasta en dos ocasiones.

Luis Solari, abogado de los vendedores, sostuvo que en ambas disposiciones hubo irregularidades y en consecuencia no se ejecutaron. Aseveró que se solicitó la nulidad de este proceso que considera arbitrario. “Si a ellos (comerciantes) los sacan en estos momentos y luego en el juicio quedan absueltos, quien les va a resarcir el daño por estas consecuencias jurídicas”, acotó.

Mientras esta situación se define los hombres y mujeres que se instalaron en este mercado temen ser víctimas de personas de dudosa reputación que podrían actuar con violencia para retirarlos de este terreno.