El Ministerio de Cultura logró la inscripción de propiedad del Complejo Arqueológico La Centinela a favor del Estado, representado por el Ministerio de Cultura, constituyendo un importante avance en las acciones de saneamiento físico legal y protección de este patrimonio cultural ubicado en el distrito de Tambo de Mora, provincia de Chincha, departamento de Ica.

Sitio arqueológico

De acuerdo con la partida registral emitida por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), Zona Registral N.° XI – Sede Ica, Oficina Registral de Chincha, el predio rústico denominado “Complejo Arqueológico La Centinela” ha quedado inscrito en la Partida N.° 11118797, con un área de 12.0182 hectáreas, equivalente a 120 181.97 m², y un perímetro de 1446.97 metros.

Esta inscripción representa un hito para la gestión y protección del patrimonio arqueológico de la región Ica, al consolidar jurídicamente la titularidad del Estado sobre el área correspondiente al complejo arqueológico, permitiendo fortalecer las acciones orientadas a su conservación, protección, investigación y puesta en valor.

La documentación registral señala como antecedente la Resolución Directoral Nacional N° 309/INC, de fecha 20 de mayo de 2003, mediante la cual se declaró patrimonio cultural de la Nación al sitio arqueológico La Centinela. Asimismo, se consigna la documentación técnica y administrativa que sustentó el proceso de inscripción, incluyendo la Resolución N.° 000010-2026-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC, de fecha 9 de abril de 2026.

La culminación de este proceso constituye una noticia relevante para la protección del patrimonio cultural de la provincia de Chincha y de toda la región Ica, debido a que contribuye a brindar mayores condiciones para una adecuada gestión del complejo arqueológico y para la continuidad de las acciones que desarrolla el sector Cultura en favor de su preservación.

Desde la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica, se indicó que se continuará impulsando y articulando acciones destinadas a la protección, conservación y valoración social del patrimonio arqueológico, promoviendo su reconocimiento como parte fundamental de la historia e identidad cultural de la región Ica.

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