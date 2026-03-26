La Sala Penal de Apelaciones de Chincha y Pisco, integrada por los jueces superiores Tito Guido Gallegos Gallegos (presidente), Dante Martín Gutiérrez Martínez (ponente) y Héctor Benedicto Añanca Rojas, confirmó la medida de prisión preventiva por el plazo de treinta y seis meses contra nueve investigados, presuntamente integrantes de la organización criminal denominada “Los Duros del Sur”, dedicada al tráfico ilícito de drogas.

Seguirán en la cárcel

La decisión fue adoptada mediante Resolución N.° 15, de fecha 23 de marzo de 2026, en el marco del expediente N.° 06105-2025-73-1408-JR-PE-01, tras evaluarse los recursos de apelación interpuestos contra la resolución que declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva en primera instancia por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Pueblo Nuevo.

La medida de prisión preventiva fue confirmada contra los investigados: Mónica Patricia Chávez Huayte, Cristina Sosa Urbano, Karina Viviana Chávez Huayte, Yesenia Elisset Ramos Acuña, Doris Milagros Ramos Acuña, Deysi Mónica Poma Cerazo, Michael Alexander Chávez Huayte, Syntia Karola Chávez Huayte y Brigith Antonella Pariona Quispe.

Asimismo, el colegiado dispuso revocar la medida de prisión preventiva impuesta a Angélica Elva Huayte Aroca, dictándose en su lugar la medida de detención domiciliaria, al considerarse que esta resulta idónea y proporcional frente a las circunstancias del caso, garantizando su sujeción al proceso penal.

De acuerdo con los actuados, el Ministerio Público atribuye a los investigados la presunta comisión de los delitos de organización criminal y tráfico ilícito de drogas, en agravio del Estado peruano. La presunta organización presentaría una estructura jerárquica, con roles definidos entre sus integrantes, y habría desarrollado actividades ilícitas de manera permanente entre los años 2023 y 2025.

Según la investigación fiscal, la presunta organización criminal operaba principalmente en el distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Chincha, dedicándose al abastecimiento, distribución y comercialización de sustancias ilícitas como pasta básica de cocaína, clorhidrato de cocaína y cannabis sativa. Asimismo, se habría evidenciado el uso de inmuebles y negocios como fachada, así como la utilización de comunicaciones telefónicas para coordinar sus actividades ilícitas.

Cabe señalar que, los sujetos fueron detenidos, el 6 de noviembre del 2025. Se trataría de un clan familiar que cayó en el megaoperativo policial denominado “Expeditus - 2025”, que golpeó en las provincias de Pisco y Chincha.

La investigación indica que la organización criminal se dedicaba al tráfico Ilícito de drogas (TID), utilizando una red de acopio y distribución que se extendía desde la ciudad de Pisco (adquisición y transporte) hasta la ciudad de Chincha (micro comercialización).

Operarían bajo la modalidad de menudeo, realizaba subventas al peso a otros micro comercializadores y empleaba el sistema delivery para la distribución. La gravedad de sus acciones incluye el uso de inmuebles para la venta ilícita y la utilización de menores de edad en sus actividades criminales.

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