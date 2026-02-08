Para la celebración del Día Nacional del Pisco Sour se realizaron eventos en los distritos de Grocio Prado y Tambo de Mora, que estuvieron acompañados de los ritmos propios de la provincia. Además, hubo el tradicional festival gastronómico con potajes hechos solamente a base del mejillón y la raya.

Celebración en dos lugares

Desde el viernes inició la conmemoración en la Plaza de Armas de Grocio Prado. La actividad a cargo del gobierno local reunió a los productores vitivinícolas de la zona, quienes ofrecieron al público concurrente degustación del Pisco Sour en su presentación original y también con otras variantes.

En Tambo de Mora la concentración fue en la playa Las Violetas. La oficina zonal de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo junto a las escuelas de gastronomía, bar y turismo de la provincia de Chincha, entre otras instituciones y productores estuvieron a cargo de la preparación del cóctel refrescante. Desde este lugar se realizó el brindis simbólico por el Día del Pisco Sour.

Además, con el apoyo de la Asociación de Pescadores Artesanales y Maricultores del sector Las Violetas y la Asociación de Licenciados de las Fuerzas Especiales se realizó el VII Festival Gastronómico y Turístico del Mejillón y la Raya". Diversos potajes, como el sudado, ceviche, y otros fueron preparados en la orilla del mar para fomentar el consumo de estas especies marinas.

VIDEO RECOMENDADO