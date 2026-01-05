El jefe de la División Policial de Chincha, coronel Daniel Elías Soto, concluyó su labor en la provincia con la captura -en estos dos últimos años- de 207 bandas criminales, inmersas en delitos como: asaltos y robos, venta de drogas, extorsión, asesinatos y demás. El oficial quien asumirá funciones en la región Callao ayer se presentó en la ceremonia de izamiento con el que cierra su presencia en la ciudad.

Trabajo por la seguridad

“Se está dejando un trabajo estructurado con los informes establecidos. El próximo coronel que venga tiene que mejorar lo que hemos hecho, y se esta dejando las estrategias para continuar el trabajo sostenido con la proactividad de los efectivos policiales”, dijo. Elías señala que los problemas están en la calle y por lo tanto las acciones deben ser en la calle para combatir la delincuencia en todas sus modalidades.

Refirió que como resultado se desarticularon las más de 200 bandas, así como también fueron decomisadas 77 armas de fuego, que estaban en posesión de delincuentes y también de sicarios. A esto se suman los 1900 requisitoriados, que fueron atrapados en los diversos operativos. El coronel Elías Soto en retribución a su labor recibió en el domingo cívico el reconocimiento de la sociedad civil y de las autoridades.

VIDEO RECOMENDADO