Mientras la Municipalidad Distrital de Alto Larán promociona actividades sociales de aniversario, en la zona de quebrada su población espera que se destine presupuesto para realizar al menos trabajos de encauzamiento de río. Esta semana el afluente principal: San Juan, incremento su caudal poniendo en riesgo los cultivos y además provocó el colapso del huaro que permitía el desplazamiento seguro de Lunche a Huachinga y viceversa.

Obra

El 24 de enero último la infraestructura de metal destinada para cruzar el río San Juan amaneció entre las piedras y el agua. Era imposible para los vecinos de ambos centros poblados utilizar esta vía de comunicación. Ellos observaron que los soportes habían sufrido de erosión y al no soportar la fuerza de la naturaleza se produce la caída de esta obra que costo miles de soles al Gobierno Central.

A los moradores solo les queda esperar que en algún momento lleguen las autoridades para recuperar este huaro. La necesidad es primordial, pero el tiempo de respuesta es impredecible. La única salida que deben de adoptar las familias de ambas zonas de la quebrada lareña es caminar por varios minutos hasta un puente que les permite atravesar el afluente y así continuar con sus actividades agrícolas y comerciales.

Cultivos

El aumento de caudal del río expresa también peligro para los agricultores. Hay sembríos de palto, maíz y otros que podrían ser afectados, generando perjuicio económico, no para el Estado, sino para los hombres de campo. Según una moradora del lugar, el agua avanza hacia los cultivos y con las precipitaciones pluviales y caídas de huaicos que continúan en la quebrada, en cualquier momento el volumen volvería a subir.

La fuente consultada acusa que no hubo trabajos previos de defensa ribereña para protegerlos. Ante el escenario actual se solicita la presencia de las autoridades, no con el ánimo de seguir adjuntando fotos o videos, sino con maquinarias para realizar trabajos preventivos con urgencia y es que resta por soportar los embates de la naturaleza que puedan presentarse en los meses de febrero y marzo. En la quebrada de Alto Larán no hay motivo para celebrar.

