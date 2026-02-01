Los familiares, amigos y los integrantes de la Asociación de Payasos de Chincha dieron el último adiós a uno de los personajes más queridos en la comunidad artística. Se trata de Juan Carlos Mendoza Astorayme, conocido cariñosamente como el payasito “koketin”, quien perdió la vida en un accidente de tránsito. Su cuerpo ayer fue trasladado al cementerio general de la ciudad acompañado por un mar de personas.

Fatal accidente

El artista que regalaba sonrisa a los niños había viajado de Chincha con dirección a Villa de Arma (Castrovirreyna - Huancavelica) para una de las tantas presentaciones que realizó en la zona norte de la provincia vecina. Repentinamente sus familiares y amigos perdieron comunicación con “koketín” hasta que fueron informados que el vehículo en el que se encontraba había caído a un abismo de 300 metros aproximadamente.

El trágico accidente ocurrió en el kilómetro 90 de la vía. Los moradores del centro poblado Viscani, junto a la policía y personal municipal descendieron para prestar ayuda, pero solo confirmaron la muerte de todos los ocupantes de la unidad. Juan Mendoza, su hermano Mario y su sobrino Jorge Abregú son las víctimas mortales de este terrible suceso, que enluta a la comunidad de artistas del humor.

El viernes por la noche llegaron los cuerpos a la Upis San Agustín para el velatorio. Los amigos de la comunidad que cultivó desde niño “koketín”, así como sus compañeros de la Asociación de Payasos acompañaron a la familia en este difícil momento. Ayer el cortejo partió desde este poblado con dirección al cementerio de la ciudad.

A Juan Carlos Mendoza le dieron el último adiós con el estilo que lo caracterizó durante estos últimos años. Los integrantes de la Asociación ocultaron el dolor por la pérdida irreparable de un hermano del humor para pasear su ataúd por las calles de San Agustín, mientras resonaban los tambores, trompetas y los silbatos, con los que alguna vez utilizó el infortunado para llevar alegría a los niños y niñas de las quebradas y de la zona altoandina de la provincia de Castrovirreyna, donde se había convertido en un personaje popular.

EL DATO: La Asociación de Payasos de Chincha llegó hasta el sepelio para acompañar a los deudos y rendir homenaje a uno de sus integrantes que eligió llevar su arte a la serranía sin imaginar su fatal destino.

