Los agentes de la División de Orden Público y Seguridad junto al personal de la Superintendencia realizaron un operativo contra el contrabando por inmediaciones del Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria Mercado de Abastos de Chincha. Como resultado de la diligencia fueron intervenidos dos locales, al encontrarse una gran cantidad de cigarrillos que habían ingresado ilegalmente al Perú por la frontera con Bolivia.

Advertencia para locales

Establecimientos, ubicado en la calle Chachapoyas, se encontró un total de 44 mil cigarrillos de reconocidas marcas, mientras que, en el otro, situado en la misma arteria chinchana, había decenas de cajas que contenían 32 mil cigarrillos. Los productos fueron incautados al comprobarse que no tenían las advertencias sanitarias, además de carecer de documentos que acrediten su ingreso legal al país.

En el operativo realizado como parte de las acciones para combatir el comercio de productos de contrabando y proteger la salud pública se identificó que la mercadería incautada fue fabricada en Paraguay, su ingreso a Perú fue por Bolivia mediante contrabandistas que se encargan de distribuir este tipo de productos y otros en las distintas regiones generando millonarias perdidas al Estado.

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