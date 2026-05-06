En la provincia de Chincha, agentes de serenazgo que realizaban labores de patrullaje intervinieron a tres hombres señalados por su presunta participación en el robo de cables de alta tensión en la cuarta cuadra de la calle José Olaya.

Rápida intervención

La alerta fue dada por vecinos de la zona, quienes advirtieron la presencia sospechosa de varios sujetos manipulando el tendido eléctrico. Tras acudir al lugar, el personal logró reducir a los tres individuos, quienes serían procedentes de Lima.

Según información preliminar, los intervenidos utilizaban chalecos reflectivos, cascos y escaleras para simular ser técnicos de una empresa eléctrica, lo que les habría permitido operar sin levantar sospechas. En el lugar también se hallaron cables eléctricos ya cortados, así como herramientas y una escalera empleadas en el hecho.

Las autoridades informaron que los sujetos se movilizaban en una minivan blanca de placa D8B-793, vehículo que también fue intervenido como parte de las diligencias.

Con apoyo de unidades de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Chincha, los detenidos fueron trasladados a la comisaría local, donde se vienen realizando las investigaciones correspondientes.

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