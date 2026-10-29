Aldair Daniel Herrera Fuentes, obrero de 24 años, perdió la vida víctima de la criminalidad. Ayer los deudos llevaron su féretro hasta los exteriores del Departamento de Investigación Criminal para exigir que el caso no quede impune, y puedan ser detenidos los que estén involucrados en el ataque ocurrido el último domingo en el asentamiento humano Señor de los Milagros en Chincha Alta.

Obrero fallecido

Gloria Fuentes, madre de Aldair, indica que ese día (domingo) él sale de la casa, al promediar las 3 de la tarde, para ir con un amigo a reparar su moto. Una hora después la mujer recibió una llamada que nunca imagino llegaría. Era su hijo, quien dijo que estaba herido de bala. El obrero fue hospitalizado en el San José, y pese al tratamiento dejó de existir la mañana del martes por la gravedad de sus lesiones causadas con proyectil de arma de fuego.

Los restos de la víctima fueron llevados a la sede policial para exigir respuestas por su repentina muerte. “Justicia para Aldair”, “Basta de balas, queremos vivir”, entre otros se podía leer en los carteles que los familiares y compañeros mostraron durante la manifestación, antes de trasladar el féretro al cementerio de la provincia.

De otro lado, según información policial se está a la espera que la familia entregue el celular del occiso para extraer información que resulte relevante con el caso.

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