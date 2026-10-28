La criminalidad volvió a golpear a una familia de la provincia de Chincha. Aldair Herrera Fuentes, un joven de 24 años que trabajaba en el campo para mantener a sus seres queridos, falleció en el Hospital San José luego de permanecer internado por las heridas de bala que sufrió el domingo 25 de octubre en el asentamiento humano Señor de los Milagros. Tras su muerte, sus familiares exigieron que las autoridades esclarezcan el ataque e identifiquen a los responsables.

Muerte violenta

La noticia fue comunicada ayer, durante una transmisión periodística al medio de comunicación local Chincha en la Noticia, y realizada en los exteriores del Hospital San José de Chincha, donde la madre del joven, Gloria Fuentes, contó que Aldair salió de su vivienda alrededor de las 3:00 de la tarde del domingo, indicándole que acudiría a la casa de un amigo para arreglar su motocicleta.

Sin embargo, aproximadamente una hora después, recibió una llamada de su hijo, quien le comunicó que había sido baleado. La mujer señaló que tanto Aldair como otra persona resultaron heridos y que su hijo fue auxiliado y trasladado al hospital.

“Yo quiero justicia para mi hijo, para que no se quede así esto acá”, manifestó Gloria Fuentes, visiblemente afectada por la pérdida de su ser querido.

Durante la entrevista, la madre describió a su hijo como un joven trabajador que se dedicaba a labores agrícolas. Aseguró que no tenía antecedentes ni acostumbraba salir a consumir bebidas alcohólicas y sostuvo que el domingo únicamente había salido para resolver un asunto relacionado con su motocicleta. “Mi hijo trabajaba en un fundo, iba a la chacra”, declaró.

El tío de Aldair también se pronunció y cuestionó la falta de información que, según la familia, existe sobre las investigaciones realizadas tras el homicidio.

Ante la pérdida de Aldair, su madre anunció que buscará el respaldo de los vecinos y pobladores para organizar un posible plantón frente a las dependencias policiales, la Fiscalía y el Poder Judicial, con el propósito de exigir que el caso avance y que los responsables sean identificados. “Yo quiero justicia para mi hijo”, reiteró Gloria Fuentes, quien afirmó que no permitirá que la muerte del joven quede sin esclarecer.

A la exigencia de justicia se suma la necesidad urgente de reunir recursos para los gastos funerarios. La familia atraviesa dificultades económicas y solicitó la solidaridad de la población. Las personas que deseen apoyar económicamente a la familia pueden realizar sus aportes a través de Yape, al número 916 942 352, a nombre de Estefany Paredes, hermana de Aldair Herrera Fuentes.

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