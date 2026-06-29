“Que la muerte de mi hijo no quede impune”, clama entre llanto Milagros del Pilar Ormeño, madre de Manuel Guillermo Helber Tipacti Ormeño (25) asesinado el 29 de octubre del año pasado en el distrito de Pueblo Nuevo. La familia del occiso, la noche del sábado, acudió a los exteriores del Departamento de Investigación Criminal (Depincri), donde permanecen detenidos los sospechosos del crimen, para exigir justicia.

Justicia para joven

El hecho de sangre que remeció al populoso distrito ocurrió al promediar la 2 de la madrugada del día mencionado en la última cuadra de la av. 2 de Mayo. Manuel Tipacti se desplazaba a bordo de un mototaxi, acompañado de dos adolescentes, en el momento que es interceptado por otro trimoto. Desde esa unidad baja el criminal y sin motivo aparente empieza a descerrajar varios disparos, todos dirigidos contra el hijo de Ormeño.

La víctima, padre de un niño, recibió ocho balazos, prácticamente, a quemarropa, que apagaron su vida. “Mi hijo le dijo (al asesino) por favor no me mates y el desgraciado no tuvo compasión, no tuvo piedad de mi hijo y lo mató”, señala Milagros. Ella exige cadena perpetua para los sujetos que orquestaron el sangriento homicidio, “nunca me voy a olvidar, fueron ocho balazos que le metieron a mi pobre bebé”.

El trabajo policial para resolver el hecho avanzó en estos meses y con participación de los agentes de la División de Investigación de Homicidios (Lima), grupo Beicce, han sido detenidos dos sujetos que tendrían participación en el asesinato. El primero fue atrapado en febrero de este año, conocido con el alias “Negro Bala” y el segundo fue atrapado el sábado último y permanece en calidad de detenido en la sede policial.

“Que siga la justicia, lo único que yo pido es justicia para mi hijo, que la muerte de mi hijo no quede impune, que no quede, que no quede la muerte de mi hijo impune”, invoca Milagros Ormeño. Ella, sin miedo a que los criminales puedan actuar en su contra, busca la máxima sanción para los implicados. “No me importa que me miren la cara. Me quitaron a mi hijo, me lo arrebataron de solamente de 25 años, que (ellos) paguen su condena”, remarcó.

EL DATO: El ataque armado contra Tipacti Ormeño fue presenciado por dos adolescentes y aunque la víctima fue conducida al hospital solo se confirmó su muerte debido a los múltiples disparos en el cuerpo.

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