Los familiares de Darwin B. T., el niño de 10 años que murió tras ser , llevaron el féretro hasta el Poder Judicial (PJ), en Chincha Alta, para exigir justicia. Ayer, el cortejo partió desde la vivienda del menor, ubicada en la av. América, a pocos metros del lugar del. Sus compañeros de estudio y maestros acompañaron a los deudos en esta triste despedida.

Exigen justicia

Pero, antes de arribar al cementerio de la ciudad, la multitud ingresó a la plaza de Armas para dirigirse a la sede judicial en búsqueda de justicia. Los familiares consideran que el motociclista circulaba en excesiva velocidad en el momento de la tragedia, ocurrida la noche del último jueves a la altura del km 199 de la Panamericana Sur, en circunstancias que Darwin cruzaba con su hermana para visitar a su abuelita.

Respecto a este hecho, el viernes se realizó la diligencia de inspección técnica policial, con ausencia del conductor de la motocicleta. Los familiares y compañeros de Darwin del colegio Sebastián Barranca estuvieron en la escena exigiendo con carteles que su muerte no quede impune. Según el abogado de los deudos, Jorge Cano, se está a la espera del resultado del dosaje etílico realizado al motociclista y también están programadas la declaración de testigos del hecho.

