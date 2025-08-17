Los familiares de Darwin B. T., el niño de 10 años que murió tras ser atropellado por una motocicleta, llevaron el féretro hasta el Poder Judicial (PJ), en Chincha Alta, para exigir justicia. Ayer, el cortejo partió desde la vivienda del menor, ubicada en la av. América, a pocos metros del lugar del fatídico accidente. Sus compañeros de estudio y maestros acompañaron a los deudos en esta triste despedida.

Exigen justicia

Pero, antes de arribar al cementerio de la ciudad, la multitud ingresó a la plaza de Armas para dirigirse a la sede judicial en búsqueda de justicia. Los familiares consideran que el motociclista circulaba en excesiva velocidad en el momento de la tragedia, ocurrida la noche del último jueves a la altura del km 199 de la Panamericana Sur, en circunstancias que Darwin cruzaba con su hermana para visitar a su abuelita.

Respecto a este hecho, el viernes se realizó la diligencia de inspección técnica policial, con ausencia del conductor de la motocicleta. Los familiares y compañeros de Darwin del colegio Sebastián Barranca estuvieron en la escena exigiendo con carteles que su muerte no quede impune. Según el abogado de los deudos, Jorge Cano, se está a la espera del resultado del dosaje etílico realizado al motociclista y también están programadas la declaración de testigos del hecho.

