La Urbanización Popular de Interés Social - UPIS Nueva Jerusalén está de Luto. Ayer en este poblado, ubicado en el distrito de Grocio Prado, un niño de tan solo tres años fue encontrado sin signos vitales tras haber caído en un pozo de agua, construido en su propia vivienda.

El menor, al parecer, quedó solo en la casa luego de que su madre salió para llevar a sus otros hijos a la institución educativa.

Tragedia en vivienda

El terrible suceso fue descubierto al promediar las 9 de la mañana. Para ese entonces el menor ya no contaba con señales de vida. Por su corta edad no midió el peligro y entre su caída accidental y rescate pasaron algunos minutos, que terminaron siendo mortal.

Su madre al retornar se encontró con el lamentable desenlace. Los moradores al enterarse de lo sucedido salieron a prestar ayuda, pero la fatalidad ya estaba confirmada.

Personal policial de las comisarías Emilio Román Saravia (Grocio Prado) y Pueblo Nuevo llegaron para constatar el hecho. La escena permaneció aislada mientras se esperaba la llegada del representante del Ministerio Público.

La fiscalía después de realizar las primeras diligencias ordenó el levantamiento el cadáver para ser llevado a la morgue del distrito de Alto Larán. Los vecinos de Nueva Jerusalén están consternados por lo sucedido.

