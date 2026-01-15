El ciudadano de nacionalidad colombiana Danian Estiven Gonzáles Torres, detenido tras el doble crimen ocurrido en Pueblo Nuevo, fue enviado a la cárcel, en cumplimento de la disposición judicial, que dictó nueve meses de prisión preventiva en su contra. Ayer el extranjero abandonó la sede del Poder Judicial en Chincha y fue conducido al establecimiento penitenciario de la ciudad.

Prisión preventiva

Como se recuerda, Gonzáles Torres, fue ubicado y detenido por la policía luego de las sindicaciones sobre su presunta participación en el ataque con arma de fuego con subsecuente muerte de Anamelva Gonzáles Reymundo y su hijo César Antonio Pachas Gonzáles. El colombiano el día de su detención tenía entre sus pertenencias municiones.

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha ha formalizado investigación preparatoria contra el extranjero por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado en agravio de la madre y su vástago. También por el delito contra la seguridad pública en la modalidad de tenencia ilegal de municiones.

Según una fuente consultada por este medio la aplicación de la medida coercitiva dictada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Pueblo Nuevo corresponde, precisamente, a las municiones halladas en el momento de su captura. Danian Gonzáles desde anoche ya duerme en establecimiento que administra el INPE.

VIDEO RECOMENDADO