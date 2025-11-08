Nueve meses de prisión preventiva fue impuesta contra Luis Alberto Martínez Zúñiga (a) “Nachito” por la presunta comisión del delito de tenencia ilegal de armas y municiones. El sujeto fue detenido en la víspera y sindicado por la policía de ser integrante de la banda criminal denominada “Los malditos de KÑT”.

Cárcel para sujeto

La detención ocurrió tras la denuncia presentada por una persona, quien señalaba ser víctima de amenaza y extorsión. Los agentes del Departamento de Investigación Criminal con el apoyo de personal policial de Inteligencia Cañete atraparon a “Nachito” y también a alias “Chupete”, “Locura” y “Richi”. Asimismo, fue decomisado una pistola calibre 380, dos cacerinas, 30 municiones e igual número de envoltorios con sustancia pulverulenta, al parecer, pasta básica de cocaína.

Ante las evidencias, el fiscal de turno solicitó prisión preventiva contra Martínez Zúñiga. La audiencia se realizó en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Chincha, quien al evaluar los presupuestos resolvió que el acusado sea internado en el establecimiento penitenciario por el plazo de nueve meses, mientras continúan las diligencias en su contra.

En cumplimiento a la disposición judicial “Nachito”, quien además registra antecedentes, bajo estrictas medidas de seguridad policial fue trasladado al centro carcelario de la ciudad.

VIDEO RECOMENDADO