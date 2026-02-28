El Departamento Desconcentrado de Investigación contra la Corrupción – Dircocor PNP Ica solicitó a la Municipalidad Distrital de Grocio Prado que remita Información sobre extrabajadores municipales, que en la actualidad se encuentra encerrados en el Penal de Chincha. El caso especifico corresponde a los presuntos integrantes de la organización criminal denominada “Los cuellos blancos de Sunampe”.

Documentos solicitados

La policía mediante oficio dirigido al burgomaestre Víctor Pachas, solicita con carácter de urgente informe sobre el vinculo contractual, desde que fecha y hasta cuando laboraron o prestaron servicios los siguientes: José Luis Castilla Munayco, Óscar Junior Cornejo Quispe, Willy Tasayco Saravia, Diana Mendiguete Villa, José Salvador Yataco, entre otros.

La municipalidad deberá de entregar en un plazo de 24 horas los documentos certificados o fedateados “con la finalidad de proseguir la investigación preliminar contra los presuntos integrantes de la organización criminal”, se lee en el documento entregado al municipio. Los antes mencionados permanecen en la cárcel, cumpliendo medida de prisión preventiva.

La tesis fiscal señala que desde el municipio de Sunampe habrían direccionado obras a empresas de un mismo grupo económico y por ese caso también esta recluido el alcalde Jesús Rojas y empresarios locales.

