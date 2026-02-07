En la última Prueba Nacional del Concurso Público para el ascenso de escala de la Carrera Pública Magisterial solo cinco docentes de la provincia de Chincha alcanzaron la sétima escala magisterial. Entre ellos el educador Carlos Esteban Munayco y Miguel Yataco Saravia, directores de las instituciones educativas Próceres de la Independencia y Santa Ana, respectivamente, en la especialidad de matemática.

Años de servicio

“Nosotros como directivos tenemos la misión de estar siempre a la vanguardia, tenemos que estar preparados”, dijo Esteban Munayco, Agregó que conseguir el ascenso en gran parte es mérito personal de los maestros y directivos, debido a que desde el ministerio de Educación no siempre facilitan “programas como maestría, doctorado y diferentes tipos de capacitaciones. La gran mayoría de docentes se capacita a título personal”, acotó.

Por su parte, Miguel Yataco, director del Santa Ana, refirió que para lograr el ascenso superó varias etapas, entre las que se incluye la Prueba Nacional. Asimismo, recomendó a los docentes continuar con la “actualización de manera permanente para fortalecer sus prácticas pedagógicas en beneficio de la formación profesional y de la comunidad educativa”. Tanto él como Esteban fueron además ratificados para continuar siendo directores en las escuelas mencionadas.

Otra maestra que logró la sétima escala fue Frida Osorio Munaico en inicial, al igual que dos educadoras en la especialidad de comunicación.

