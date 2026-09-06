Un grupo de maestras contratadas acudieron a la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Chincha para exigir el cumplimiento del pago de la Compensación por Tiempo de Servicios correspondiente al periodo 2025.

Sector educación

Las educadoras consideran que los fondos de la Meta 2.1 deben ser destinados para saldar la deuda social y evitar retrasos que generan perjuicio en su economía familiar.

Durante el reclamo realizado en los exteriores de la sede educativa hicieron un llamado al ministerio de Educación para entablar diálogo resolutivo que se traduzca en la transferencia inmediata del pago que les adeuda.

Una comisión de los contratados se reunió con la titular de la UGEL Juana Espino para abordar esta problemática. Según informó la sede se realizará gestiones ante las instancias competentes para atender las demandas de los maestros.

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