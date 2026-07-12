Los profesores contratados de la provincia de Nasca realizaron un plantón en la Plaza de Armas para exigir el pago de su Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), beneficio que, según indicaron, debió ser abonado entre enero y febrero de este año.

Pago urgente

Los manifestantes cuestionaron la demora de la Dirección Regional de Educación de Ica (DREI) y reclamaron que el compromiso de cancelar el beneficio a fines de julio sea formalizado mediante un documento escrito.

Uno de los representantes del grupo explicó que una comisión sostuvo una reunión con el director regional de Educación, José Luis Huamán, quien les aseguró de manera verbal que el pago se realizará este mes. Sin embargo, sostuvo que esa promesa no les brinda garantías. “Nosotros queremos que nos garantice el pago, que no sea una promesa más. Este dinero ya estaba presupuestado y llegó a la DRE, pero lo han desviado para otras áreas”, afirmó el docente.

Los manifestantes señalaron que alrededor de 200 profesores contratados de Nasca continúan afectados por la falta de pago de este beneficio laboral. Además, indicaron que la UGEL Nasca no les ha entregado una respuesta escrita a los documentos presentados y que únicamente les informaron que el caso está siendo gestionado por la DREI. “No tenemos ningún documento de por medio que nos diga en qué fecha nos van a pagar. Solo tenemos una promesa verbal y eso no nos da ninguna seguridad”, manifestó una profesora durante la protesta.

Los docentes también cuestionaron que el presupuesto destinado para sus CTS habría sido utilizado para atender otras obligaciones. Aunque evitaron responsabilizar directamente a otras áreas, insistieron en que los recursos destinados a este concepto cuentan con una finalidad específica. “Si ese dinero viene con nombre propio para los docentes contratados, ¿por qué tienen que tocarlo? Es un derecho que nos corresponde por ley”, expresó otro de los dirigentes.

Los profesores advirtieron que esperarán hasta fines de julio para verificar el cumplimiento del compromiso asumido por la DREI. De no concretarse el depósito, anunciaron que intensificarán sus medidas de protesta y evaluarán iniciar acciones legales para exigir el pago de sus beneficios. “Si no nos cumplen este mes, tendremos que buscar otras instancias y recurrir a la vía legal. Ya nos han paseado varios meses y no podemos seguir esperando”, afirmaron.

Finalmente, hicieron un llamado al director regional de Educación para que formalice el compromiso asumido y agilice las gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, pidieron a la UGEL Nasca mantener una comunicación directa con los docentes afectados y emitir un pronunciamiento oficial que brinde certeza sobre la fecha de pago de la CTS adeudada.

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