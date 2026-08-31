Un ataque a mano armada desató el terror en la población de la Urbanización Popular de Interés Social – UPIS Alejandro Toledo, en Chincha Alta. El saldo del hecho criminal es de al menos dos personas heridas por proyectil de arma de fuego, quienes fueron trasladados al servicio de urgencias del hospital San José. El caso viene siendo investigado por la policía y no se descarta de un posible ajuste de cuentas.

Ataque criminal

De acuerdo con las investigaciones preliminares en el borde de la acequia Ñoco un grupo de moradores de la zona estaban reunidos, sin imaginar que iba a ocurrir el baño de sangre. Los agresores, al parecer, tenían información que entre ellos se encontraba su víctima. Estos para evitar ser descubiertos ingresaron al poblado en una motocicleta, fingiendo que solo iban a cruzar al sector contiguo.

Sin embargo, al encontrarse frente a las personas, el conductor baja la velocidad, mientras que su compinche saca el arma de fuego para comenzar con el hecho criminal. Los vecinos (en sus casas) escucharon alrededor de cinco balazos y el ruido del motor del vehículo menor desapareciendo con los criminales. En la escena había dos hombres con heridas sangrantes por los proyectiles que recibieron.

Los demás acompañantes pudieron refugiarse a tiempo, salvándose de las balas. Los testigos procedieron con trasladar a los heridos a emergencia del nosocomio local. Ambos ingresaron con señales de vida y quedaron bajo cuidado médico por presentar impacto por proyectil de arma de fuego. En tanto, los agentes iniciaron las investigaciones para determinar el móvil de este nuevo ataque armado, ocurrido en Chincha.

De momento se presume que se trataría de un ajuste de cuentas. Al parecer, el ataque armado estuvo dirigido solo contra uno de los integrantes del grupo, pero debido a la forma como actuó el pistolero, disparando a diestra y siniestra, es que hubo otro afectado y la situación pudo ser peor, ya que, más personas se encontraban en ese lugar, colindante con la acequia Ñoco, en donde ya han ocurrido otros hechos violentos.

EL DATO: Al nosocomio local fue conducido otra persona por presentar impactos de bala. Ese segundo hecho ocurrió en el asentamiento humano José Carlos Mariátegui, en el distrito de Pueblo Nuevo.

-5 disparos fueron realizados por el atacante que escapó con dirección desconocida.

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