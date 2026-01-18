Winston Fidel Sotelo, en la puerta de la radio donde labora, ubicado en la 5ta cuadra de la calle Lima, en Chincha Alta, fue atacado por un sujeto encapuchado, que llegó a bordo de un mototaxi con lunas polarizados. El comunicador social denunció que no solo fue agredido físicamente, sino que además lo amenazaron de muerte, indicando su agresor que la próxima vez regresaba con “balas”.

Ataque a comunicador

El comunicador social, al promediar las 6y20 de la mañana, llegó a la radio y mientras esperaba que abrieran la puerta para comenzar con su noticiero aparece un trimoto de color azul en sentido contra el tráfico. Ese detalle llamo la atención de Sotelo, pero no tenía donde refugiarse, y enseguida baja un sujeto de contextura delgada, alto que se aproxima con palabras soeces para propinarle un golpe de puño y patada.

Luego de la agresión, el malandro regresa al trimoto donde esperaba su compinche y en la fuga intentan arrollaron al hombre de prensa. El agraviado refiere que fue increpado por su posición crítica en su programa, y aseguro que su agresor lo amenazó. Sotelo recurrió a la policía para presentar su denuncia y mañana acudirá a la subprefectura para solicitar garantías personales. Agregó que entregó a las autoridades el video donde aparecen los agresores, para su plena identificación.

Esta es la segunda agresión contra un hombre de prensa en lo que va del año, y es que días antes fue agredido físicamente Erick Hurtado Mateo en circunstancias que reportaba para las redes sociales.

