Más de 50 alumnos de la institución educativa John F. Kennedy participaron en una charla informativa sobre orientación vocacional, organizada por la Oficina Zonal de Trabajo de Chincha en coordinación con el Centro de Emergencia Mujer (CEM).

Carreras universitarias

Durante la jornada, se presentó el servicio SOVIO (Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional), una herramienta que busca brindar a los estudiantes una guía práctica para tomar decisiones sobre su futuro profesional.

Además, se expuso el uso de la plataforma digital “Mi Carrera”, que permite conocer información actualizada sobre carreras universitarias, técnicas y oficios, así como los niveles de empleabilidad y demanda laboral en el país.

La actividad fue dirigida por personal técnico de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, y se desarrolló dentro del plantel educativo, como parte de una campaña de sensibilización orientada a jóvenes de nivel secundario.

Estas iniciativas buscan acercar información útil a los estudiantes en edad de definir su rumbo académico y laboral, en un contexto donde las decisiones tempranas sobre el futuro profesional pueden marcar una diferencia en el acceso al empleo formal y de calidad.

