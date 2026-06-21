En un recorrido por la acequia San Antonio se evidenció la falta de mantenimiento y limpieza en varios tramos. Personal de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo y de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) monitorearon desde la altura del Instituto Tecnológico Público de Chincha hasta el puente que colinda con el distrito de Grocio Prado, comprobando la presencia de residuos sólidos causantes de acoltamacion y en consecuencia embalses.

Canal con residuos

El canal de regadío utilizado por la junta de regantes para conducir agua destinada en la agricultura de los sembríos de la parte baja de Pueblo Nuevo pasa por uno de los momentos más críticos. Botellas de plástico, bolsas, maleza, restos de materiales de construcción, agua estancada son parte del problema contaminante de la acequia que atraviesa poblados como Los Rosales, Pilar Nores, Miguel Grau, Keiko Sofía y Húsares de Junín.

Durante el recorrido de las autoridades con el acompañamiento de los vecinos que deben lidiar con el canal surgieron dos propuestas para una solución definitiva. La primera involucra inversión presupuestal para la canalización y así evitar el arrojo de residuos sólidos. La otra opción en agenda es desviar el agua por un lugar distinto al actual, pero asegurando el abastecimiento para los pobladores que aún desarrollan labores agrícolas.

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