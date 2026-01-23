Los deudos del mototaxista Erick Jordán Violeta Gutiérrez, quien dejó en la orfandad a un niño de 5 años, llegaron hasta los exteriores del Poder Judicial, en Chincha Alta, para exigir que el venezolano Luis Gonzáles, autor confeso del crimen, reciba la máxima sanción.

Muerte violenta

Los familiares indican que han obtenido video del sucedo, en donde se aprecia al extranjero acercarse a Violeta, y entre ellos hay un intercambio de palabras. Describen que el mototaxista se retira del lugar y es alcanzado por su verdugo, quien con cuchillo lo ataca, provocando su muerte.

La policía ubicó y detuvo a Gonzáles, quien terminó por confesar su participación en el hecho violento. La familia del occiso exige que el agresor sea sancionado y que su condena la cumpla en el establecimiento penitenciario de Chincha, y no en su país.

VIDEO RECOMENDADO