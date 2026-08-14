Mediante Resolución N°02 emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria se dispuso dejar en libertad al exregidor de la Municipalidad Provincial de Chincha, Felipe Humberto Mendoza Gonzales, recluido desde hace cuatro años. La medida se aplica tras el vencimiento del plazo prolongado de prisión preventiva al investigado por el caso denominado “Clan edil del sur chico”.

Liberado por exceso de carcelería

Como se recuerda, el 12 de agosto del 2022, en un megaoperativo, fueron atrapados los presuntos integrantes de la organización para ser investigados por delitos contra la administración pública, tráfico de influencias y otros. Para la fiscalía estos se encargaban de tramitar y/o expedir licencias de conducir para vehículos menores, tarjetas de circulación, anulación de papeletas, liberación de vehículos del depósito municipal a cambio de dinero.

Desde ese día Felipe Mendoza estuvo privado de su libertad al igual que otros trabajadores de la Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial del municipio. En setiembre de 2022 recibió 36 meses de prisión preventiva, pero durante ese lapso no fue condenado y la medida coercitiva fue ampliada. El ex regidor, el 11 de agosto de último cumplió cuatro años encerrado, sin haber sido hallado culpable o inocente. Su liberación fue ordenada por exceso de carcelería.

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