Esta vez son los conductores que cubren la ruta El Carmen - Chincha Alta, quienes vienen siendo amenazados de muerte por una banda criminal que se hace llamar “Los J....os”. Las víctimas en los últimos días están recibiendo videos y mensajes con exigencias de pago de ‘cupo’ para seguir prestando el servicio en la provincia.

Amenaza criminal

Los extorsionadores en uno de los mensajes dirigidos al presidente, secretario y jalador de la ruta de colectivos señalan: “señores este comunicado será único y el último que se les hará a ustedes, lo único que queremos es que trabajen con nosotros”. Añaden que hay otros chóferes que prestan el mismo recorrido que sí han accedido a pagar “los otros paraderos para El Carmen ya están trabajando tranquilos, sin ningún problema”, se lee en el mensaje.

Estos sujetos amenazan a los dirigentes con comenzar a perpetrar ataques si no obtienen una respuesta positiva a los pagos de ‘cupo’. “Aliniense todos y trabajarán tranquilos si no hacen caso vamos a empezar a volar carro por carro y casa por casa de cada chófer que se estacione a llenar (pasajeros) ya saben rctm no estamos jugando”, escriben los facinerosos que buscan sembrar miedo en el sector transporte con estas acciones criminales.

“Los J....os” han enviado además videos a las eventuales víctimas. En una de las grabaciones se escucha al sujeto mencionar el nombre de algunos de los chóferes de la ruta, mientras muestra dos armas de fuego, cacerina y municiones. El clip fue recibido por los agraviados luego de no acceder a las intimidaciones, y se escucha al rufián decir: “las cosas prácticas, ya saben lo que se viene, vamos a romper, se van a morir todos”.

El caso de la ruta de El Carmen es el segundo que se ha hecho público en las últimas semanas. Y es que también han recibido este tipo de contenido amenazante los chóferes que realizan el recorrido Mercado - Señor de los Milagros. Los delincuentes en una ocasión realizaron disparos contra una de las unidades vehiculares de las víctimas, dejando un escrito a mano con contenido extorsivo para que comiencen a pagar dinero.

EL DATO: Hasta el momento se ha registrado un atentado contra los transportistas. El hecho se produjo contra una de las movilidades que cubre la ruta a Señor de los Milagros y podría estar relacionado con la misma organización criminal.

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