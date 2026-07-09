El transporte público vuelve a estar bajo asecho de la extorsión. Esta vez son los conductores que cubren la ruta El Carmen - Chincha Alta, quienes vienen siendo amenazados de muerte por una banda criminal que se hace llamar “Los J....os”. Las víctimas en los últimos días están recibiendo videos y mensajes con exigencias de pago de ‘cupo’ para seguir prestando el servicio en la provincia. El caso se suma al de otra empresa amedrentada días antes.

Amenaza criminal

Los extorsionadores en uno de los mensajes dirigidos al presidente, secretario y jalador de la ruta de colectivos señalan: “señores este comunicado será único y el último que se les hará a ustedes, lo único que queremos es que trabajen con nosotros”. Añaden que hay otros chóferes que prestan el mismo recorrido que sí han accedido a pagar “los otros paraderos para El Carmen ya están trabajando tranquilos, sin ningún problema”, se lee en el mensaje.

Estos sujetos amenazan a los dirigentes con comenzar a perpetrar ataques si no obtienen una respuesta positiva a los pagos de ‘cupo’. “Aliniense todos y trabajarán tranquilos si no hacen caso vamos a empezar a volar carro por carro y casa por casa de cada chófer que se estacione a llenar (pasajeros) ya saben rctm no estamos jugando”, escriben los facinerosos que buscan sembrar miedo en el sector transporte con estas acciones criminales.

“Los J....os” han enviado además videos a las eventuales víctimas. En una de las grabaciones se escucha al sujeto mencionar el nombre de algunos de los chóferes de la ruta, mientras muestra dos armas de fuego, cacerina y municiones. El clip fue recibido por los agraviados luego de no acceder a las intimidaciones, y se escucha al rufián decir: “las cosas prácticas, ya saben lo que se viene, vamos a romper, se van a morir todos”.

El caso de la ruta de El Carmen es el segundo que se ha hecho público en las últimas semanas. Y es que también han recibido este tipo de contenido amenazante los chóferes que realizan el recorrido Mercado - Señor de los Milagros. Los delincuentes en una ocasión realizaron disparos contra una de las unidades vehiculares de las víctimas, dejando un escrito a mano con contenido extorsivo para que comiencen a pagar dinero.

EL DATO: Hasta el momento se ha registrado un atentado contra los transportistas. El hecho se produjo contra una de las movilidades que cubre la ruta a Señor de los Milagros y podría estar relacionado con la misma organización criminal.

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