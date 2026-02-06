Atentado en el distrito de Pueblo Nuevo. Sujetos de identidad desconocida realizaron disparos contra la vivienda de un conocido artista cómico de la provincia de Chincha.

Ataque criminal

El agraviado es el payasito “Barnilyn”, quien revela que cuando se encontraba en una presentación es advertido que forajidos perpetraron un atentado en su vivienda.

En la puerta de la propiedad hay al menos cinco orificios causados con proyectil de arma de fuego, además se encontró una nota extorsiva. “Vas a pagar o se muerte tu familia”, se lee en el manuscrito.

La víctima considera que se han equivocado de persona y de domicilio, ya que, nunca ha recibido ningún mensaje de amenaza. No obstante, señala que solicitará sus garantías personales. Mientras se espera el resultado de las investigaciones a cargo de la policía.

