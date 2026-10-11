Por inmediaciones del puesto de salud de El Salvador, en el distrito de Pueblo Nuevo, ocurrió un hecho delictivo protagonizado por un seudomototaxista y su pasajero. Estos lograron robar al menos 30 bolsas de cemento usando un mototaxi para trasladar la mercadería hasta su escondite. La banda debido a la cantidad del producto tuvo que dar más de una vuelta, sin haber sido descubiertos por el propietario.

Robo de cementos

En la zona se realiza la construcción de un predio y como parte de los materiales para la edificación fue necesaria la compra de gran cantidad de cemento. Sin embargo, todo no fue utilizado por los trabajadores de construcción. Tampoco se puso a buen recaudo las bolsas, pues habían sido apiladas en el exterior de la propiedad a pocos metros de la pista, convirtiéndose en blanco de los delincuentes.

Sujetos a bordo de un mototaxi de color verde, con lunas polarizadas y “mataperros” pasó por el lugar y al notar que el material estaba desprotegido, giraron y comenzaron a realizar la carga. Era de madrugada, no había presencia policial, tampoco de serenazgo por los alrededores que pueda evitar el accionar de los facinerosos, quienes se llevaron una a una las bolsas, colocándolas en el asiento del pasajero.

Mientras uno de los pillos estaba a cargo de subir el cemento, el otro esperaba con las manos en el volante presto para emprender la fuga en caso aparezca el propietario, algún morador o los agentes del orden. Los malandros durante varios minutos, y más de una vuelta, actuaron hasta no dejar nada. En total se llevaron 30 bolsas, hacia su escondite que podría estar ubicado por los alrededores de El Salvador.

El propietario al evidenciar que había sido víctima de la delincuencia solicitó apoyo de la policía. Durante las primeras diligencias fue recopilado el video de la cámara de seguridad en donde aparecen los integrantes de la banda cometiendo el delito. Asimismo, se aprecia el vehículo menor empleado por los ladrones para transportar las bolsas de cemento, cada una tiene un peso 25 kilogramos.

EL DATO: El seudo mototaxista y su acompañante están en proceso de identificación. Ambos están inmersos en la comisión del delito contra el patrimonio por el hurto del cemento en agravio de un vecino de Pueblo Nuevo.

LA CIFRA: 20 minutos tardaron los sujetos para cometer la fechoría.

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