La banda delictiva dedicada al robo de vehículos volvió a aparecer en la provincia de Chincha. Esta vez, el ataque fue perpetrado en la avenida Santa Rita, en Chincha Alta, en donde dos sujetos ingresaron de madrugada para llevarse un auto, que su propietario dejó estacionado en la puerta de su vivienda. Todo el hecho delictivo fue captado por las cámaras de seguridad de uno de los vecinos.

Banda de “robacarros”

A las 2:58 horas de ayer aparece un auto de color oscuro. En su interior dos hampones peinaban la zona y al notar que un carro estaba aparcado en la vía pública, comienza el accionar delictivo. El chófer de la banda realiza un giro en la misma avenida para colocarse metros más delante de la unidad que iban a robar. Enseguida, pese a los insistentes ladridos de los canes, estos se acercan hasta el vehículo.

Son dos delincuentes, ambos con gorra, que se desplazan sigilosamente por el lugar. Primero pasan caminando por el frontis de la casa para asegurarse que el propietario este descansando. Al no haber nadie que frustre sus planes regresan, violentan la chapa de la puerta, uno de estos ingresa al vehículo por pocos segundos. Su intención fue retirar el freno de mano, para junto a su compinche empujar el carro.

Los perros seguían con los ladridos, pero en Santa Rita, nadie despertó para atrapar a los integrantes de la banda. En menos de tres minutos, los sujetos consiguieron apoderarse de la unidad de placa de rodaje P2K-112, color celeste, con el logotipo “Perú” en el capot y en el parabrisa “Stma. Virgen de Topará”. Cuando el dueño advirtió el robo comunicó a la policía para las acciones de investigación y búsqueda de su herramienta de trabajo.

Hace menos de dos semanas, al parecer, la misma banda participó en el robo de los vehículos de placa P1U-661 y Y1R-322. Mediante acciones policiales ambas unidades fueron recuperadas durante un operativo realizado en un predio en el sector de Tierra Prometida en Ica. Tras esa intervención los facinerosos estuvieron ocultos, pero ayer volvieron a aparecer para hacer de las suyas en agravio de los transportistas.

EL DATO: Los recientes robos de vehículos ocurridos en la provincia de Chincha guardan similitud, no solo en la modalidad del latrocinio, sino además en la marca y modelo de las unidades, que se han convertido en la preferida por la banda.

LA CIFRA: 2 sujetos fueron captados por las cámaras de seguridad cometiendo el delito.

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