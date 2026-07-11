La incertidumbre continúa para la familia Marcelo Deza, en el distrito de Sunampe, provincia de Chincha, tras la desaparición de Ana Luisa Marcelo Deza, una joven de 18 años con una condición especial, quien salió de su vivienda durante la madrugada del pasado 30 de junio y hasta ahora no ha sido ubicada.

Preocupación familiar

De acuerdo con la versión de sus familiares, Ana Luisa salió aproximadamente a las 4:30 de la mañana desde su vivienda ubicada en el sector Las Tres Marías, con dirección a la antigua Panamericana Sur, llevando consigo a su mascota, un gatito.

Su padre, José Luis Marcelo, relató que se enteraron de la desaparición cuando se levantaron por la mañana. “Cuando nos levantamos a las seis de la mañana ya no estaba. Ella desaparece en la madrugada, eso es lo que arroja la cámara”, contó.

La familia sostiene que una de las hipótesis que debe investigarse es si Ana Luisa pudo haber sido contactada por una persona adulta a través de redes sociales. Su padre indicó que la joven utilizaba plataformas digitales y mantenía conversaciones mediante su celular. “Ella siempre hablaba con amigos en el celular, pero la verdad yo nunca le revisé con quién hablaba”, señaló.

Agregó que, al revisar el equipo telefónico después de su desaparición, encontraron algunas irregularidades. “Cuando fuimos a ver el celular se había llevado el chip y había borrado todos los contactos, estaba limpio el celular”, manifestó.

El padre expresó su preocupación porque considera que la salida de su hija durante la madrugada resulta extraña. “Una salida a las cuatro de la mañana es bastante preocupante. Queremos saber qué ha pasado, queremos saber dónde está”, indicó.

Asimismo, explicó que Ana Luisa requiere especial atención debido a su condición. “Ella tiene 18 años, pero tiene una condición especial, sufre de retraso. Ella no es como una niña normal y cuando sale a la calle siempre sale así, con la mano y con la mascarilla. No le gustaba salir sin mascarilla”, añadió.

Respecto al día de su desaparición, la familia descartó que haya existido algún problema previo que motivara su salida. “No ha tenido ningún conflicto conmigo, para nada. Como todo padre, yo trabajaba, llegaba, almorzaba y seguía con mis actividades”, contó José Luis Marcelo.

Los familiares cuestionaron además la respuesta recibida tras presentar la denuncia en la comisaría de Sunampe el mismo 30 de junio. Según señalaron, esperaban mayores acciones de búsqueda, como la revisión de cámaras y recopilación de información de la zona.

El padre indicó que han recorrido diferentes sectores buscando información sobre su hija. “Hemos ido por Chincha Baja, Tambo de Mora, Cruz Blanca, Pueblo Nuevo y otros lugares, pero no encontramos nada”, expresó.

Cabe señalar que, Ana Luisa vestía al momento de su desaparición un buzo negro con rayas blancas, casaca negra con detalles blancos y zapatillas blancas.

EL DATO: La familia pidió a cualquier persona que tenga información sobre su paradero comunicarse a los teléfonos 982 459 124 o al 924 882 208, o acudir a la comisaría más cercana.

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