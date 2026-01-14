La familia de Rosa Yataco, una adulta mayor de 79 años, exige justicia y apoyo de las autoridades para identificar y capturar al conductor de un mototaxi que la atropelló violentamente y huyó del lugar, dejándola gravemente herida en plena vía pública. El hecho ocurrió la madrugada del domingo, alrededor de las 4:50 a. m., en la avenida Centenario, en el distrito de Grocio Prado.

Brutal accidente

Según relataron los familiares, la víctima se encontraba barriendo el exterior de su vivienda cuando fue embestida por un mototaxi de color amarillo que circulaba a excesiva velocidad. El impacto fue tan fuerte que el cuerpo de la anciana habría rebotado contra una camioneta antes de caer a la pista.

“Mi abuela fue atropellada y la dejaron botada. Si mi hermana no salía a comprar pan, nadie se daba cuenta. Ella estuvo cerca de 20 minutos tirada en la pista, cubierta de sangre y sin poder caminar”, contó su nieta, visiblemente afectada.

De acuerdo con el testimonio, la adulta mayor logró incorporarse con dificultad, pese a las graves lesiones que presentaba. “No sabemos de dónde sacó fuerzas para levantarse. Toda su ropa y su cabeza estaban llenas de sangre”, añadió.

Rosa Yataco fue auxiliada por sus familiares y trasladada de emergencia al hospital René Toche Groppo. Posteriormente, debido a la gravedad de su estado, fue internada en el hospital de EsSalud de Chincha, donde permanece postrada en una cama y bajo constante evaluación médica.

“Le han realizado varias tomografías. Mi abuela está muy delicada. Tiene cuatro costillas fracturadas, lesiones internas, el hígado perforado, el bazo dañado y un fuerte golpe en la cabeza. Además, está con una infección interna y la hemoglobina muy baja por la gran cantidad de sangre que perdió”, precisó su nieta.

Durante las diligencias preliminares, la Policía logró establecer que el vehículo implicado sería un mototaxi de color amarillo. Sin embargo, el conductor no se detuvo a auxiliar a la víctima y se dio a la fuga con rumbo desconocido.

“Las sandalias de mi abuela quedaron en medio de la pista. En las cámaras se ve claramente que el mototaxi no intenta frenar y sigue su camino como si nada. La embistió y la dejó abandonada con heridas graves”, denunciaron los familiares, quienes no descartan que el chofer haya estado bajo los efectos del alcohol.

La familia informó que ya acudió a la comisaría y que la Policía viene realizando operativos, aunque hasta el momento no se ha logrado identificar al responsable. Por ello, solicitaron que se revisen de manera exhaustiva las cámaras de seguridad del municipio de Grocio Prado, Chincha y zonas aledañas.

“Solo pedimos justicia. Queremos que esa persona se haga responsable de lo que ha hecho. Mi abuela está luchando por su vida”, señalaron.

Finalmente, los familiares hicieron un llamado a la ciudadanía para que brinde cualquier información que permita ubicar al mototaxi involucrado. Para ello, habilitaron el número 951 684 763.

